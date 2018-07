Apple abandona reinvidicação de patente sobre novo aparelho da Samsung

A Apple revelou o acordo em um documento enviado nesta sexta-feira a uma corte da Justiça dos Estados Unidos em San Jose, Estado da Califórnia.

Representantes da Apple e da Samsung não quiseram comentar.

No mês passado a Apple pediu que fosse acrescentados o Galaxy S III Mini e outros produtos da Samsung, incluindo vários modelos de tablets, a seu amplo litígio de patentes contra a Samsung.

Em resposta, a Samsung disse que o Galaxy S III Mini não estava disponível para venda nos Estados Unidos e não deve ser incluído no caso.

A Apple ganhou um processo de 1,05 bilhão de dólares contra a Samsung neste ano, mas não conseguiu garantir uma proibição permanente às vendas de vários produtos da Samsung, a maioria modelos mais antigos.

As patentes que a Apple está contestando sobre o Galaxy S III Mini são separadas daquelas que foram a julgamento.

A Samsung começou a vender o Mini na Europa em outubro, para competir com o iPhone 5 da Apple.

Em seu documento à Justiça norte-americana nesta sexta-feira, a Apple disse que seus advogados foram capazes de comprar "várias unidades" do Mini no site da Amazon.com e que eles foram entregues no país.

Mas a Samsung argumentou que não está "produzindo, utilizando, vendendo, oferecendo-se para vender ou importar o Galaxy S III Mini para os EUA".

Baseada nisso, a Apple disse ter concordado em retirar suas reivindicações de patentes sobre o Mini, "contanto que essa remoção não prejudique a capacidade da Apple de, depois, acusar o Galaxy S III Mini se as circunstâncias mudarem".

(Por Dan Levine)