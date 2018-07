O anúncio foi feito no mesmo momento em que a companhia divulgou um aumento de 4,6 por cento na receita trimestral, para 45,6 bilhões de dólares, superando as projeções de Wall Street. A Apple vendeu 43,72 milhões de iPhones, número que veio muito acima do esperado pelo mercado.

O lucro trimestral da Apple companhia correspondeu a 11,62 dólares por ação.