Apple anuncia saída dos chefes de software e varejo

Os movimentos, que vêm pouco mais de um ano após a posse de Cook, foram descritos pela empresa como uma forma de aumentar a "colaboração" entre seus negócios de hardware, software e serviços de negócios.

O chefe de software, Scott Forstall, um dos arquitetos originais do sistema operacional Mac e chefe do software do smartphone da companhia, deixará a empresa no próximo ano e até lá irá trabalhar como consultor para Cook.

Os críticos do fracasso com o programa de mapas, que levou Cook a se desculpar com os consumidores, pediram a saída de Forstall.

A Apple informou que já está em andamento uma busca para um novo chefe de varejo para substituir John Browett e que a equipe de varejo se reportaria diretamente a Cook.

Browett havia irritado o pessoal de varejo, quando decidiu reduzir o número de empregados do setor.

Na semana passada, a Apple entregou resultados financeiros decepcionantes pelo segundo trimestre consecutivo, e as vendas do iPad ficaram aquém das metas de Wall Street.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)