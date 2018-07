Apple começa a armazenar dados de usuários em servidores na China pela 1ª vez

A Apple começou a armazenar os dados pessoais de alguns usuários chineses na China continental, marcando a primeira vez que a gigante de tecnologia armazena dados de usuários em território chinês.

Os dados serão mantidos em servidores fornecidos pela China Telecom, a terceira maior operadora de telefonia móvel do país, disse a Apple em um comunicado nesta sexta-feira.

A Apple atribuiu a decisão a um esforço para melhorar a velocidade e a confiabilidade de seu serviço iCloud, que permite que usuários armazenem fotos, emails e outros dados. Ela também coincide com a tentativa da Apple de apoiar seu iTunes Store na China, onde downloads locais de áudio e vídeo têm crescido de maneira constante.

"A Apple leva a segurança e a privacidade de usuários muito a sério", disse a companhia. "Acrescentamos a China Telecom à nossa lista de provedores de centros de dados para aumentar a largura de banda e melhorar nosso desempenho para nossos consumidores na China continental. Todos os dados armazenados com nossos provedores são criptografados. A China Telecom não tem acesso ao conteúdo (dos dados)".

A Apple alegou ter desenvolvido sistemas de criptografia para serviços como o iMessage que até a própria Apple não pode quebrar. Alguns especialistas, no entanto, se mostraram céticos de que a Apple conseguirá reter dados de usuários no caso de uma solicitação do governo.

"Se estão querendo dizer que os dados estão protegidos e seguros isso é um pouco malicioso, pois se querem operar um negócio aqui, terão que atender as demandas das autoridades", disse Jeremy Goldkorn, diretor da Danwei.com, uma empresa de pesquisa focada em consumidores, Internet e mídia na China.

Goldkorn acrescentou que os dados armazenados nos Estados Unidos estão sujeitos a regulações similares dos EUA, onde o governo pode usar ordens judiciais para exigir dados privados.

Um porta-voz da China Telecom não quis comentar.

(Por Gerry Shih e Paul Carsten)