Apple compra startup Topsy, focada em dados do Twitter

A empresa confirmou a compra, mas não quis dizer a razão da transação com a Topsy, que é especialista em analise de dados do Twitter e fornece visões sobre o sentimento atual do público sobre uma variedade de tópicos.

O Wall Street Journal, que publicou a notícia mais cedo, citou pessoas familiarizadas com o negócio dizendo que a Apple pagou 200 milhões de dólares.

"A Apple compra empresas de tecnologia menores de tempos em tempos e nós normalmente não discutimos nossos propósitos ou planos", disse a porta-voz Kristin Huguet. A Topsy não respondeu a pedidos de comentários.