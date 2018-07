Apple consegue evitar temporariamente monitoramento de e-books nos EUA

O Segundo Circuito do Tribunal de Apelações de Nova York concedeu à Apple uma "suspensão administrativa" da ordem judicial nomeando o monitor Michael Bromwich, enquanto a empresa busca permissão para uma suspensão mais longa em sua apelação.

A Apple alegou que Bromwich tem sido muito intrusivo, pedindo reuniões com executivos de alto escalão e membros do Conselho da empresa, e tem cobrado 1,1 mil dólares por hora de serviço. Alegou ainda que as atividades do monitor poderiam interferir na capacidade da empresa de desenvolver novos produtos.

(Por Jonathan Stempel)