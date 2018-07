Apple diz que violação de fotos de celebridades não tem a ver com seus sistemas

A resposta da Apple veio após fotos da atriz ganhadora do Oscar, Jennifer Lawrence, e de outras artistas, surgirem no fim de semana. A empresa disse que está trabalhando com a aplicação da lei e continua a investigar a origem dos ataques.

"Nós descobrimos que certas contas de celebridades foram comprometidas por um ataque muito segmentado a nomes de usuário, senhas e perguntas de segurança, uma prática que tem se tornado muito comum na Internet", disse a Apple em comunicado.

"Nenhum dos casos investigados resultaram de violação em sistemas da Apple incluindo o iCloud ou Find my iPhone.

O problema ocorreu no momento em que a Apple prepara o lançamento de um novo iPhone na próxima semana e, mais importante, enquanto smartphones cada vez mais tornam-se o depósito de dados sensíveis, como bancários e pessoais.

Atentos ao ocorrido, representantes de celebridades e especialistas em segurança a advertiram nesta terça-feira sobre os perigos de armazenamento de dados na Internet.

Martin Garbus, um advogado de defesa de Nova York que ao longo dos anos tem representado atores como Al Pacino, Sean Connery, Robert Redford e outros, disse que clientes preocupados se aproximaram dele após uma aparente invasão em massa.

"Nada é seguro na Internet, ponto", disse ele à Reuters. "Tudo no seu iPhone, sejam telefonemas, mensagens de texto, imagens, está tudo disponível".

Garbus disse que clientes começaram a entrar em contato com ele após fotos íntimas de Lawrence, estrela da franquia de filmes "Jogos Vorazes" e vencedora do Oscar de melhor atriz no filme "O lado bom da vida", e outras mulheres de destaque tornaram-se públicas no domingo.

Fotos pessoais da modelo da Sports Illustrated, Kate Upton, e da atriz norte-americana, Mary Elizabeth Winstead, também foram postadas no fórum de compartilhamento de imagens 4Chan.

"Este é apenas um de uma série de alertas que as pessoas estão ignorando", disse Chris Crowleigh, especialista em cibersegurança em dispositivos móveis do Instituto SANS.

Representantes de Lawrence descreveram a divulgação das fotos como uma "flagrante violação de privacidade" e disse que as autoridades foram contactadas. Um porta-voz do FBI disse a agência está tratando do assunto.

(Reportagem adicional de Jeffrey Dastin, Michael Parks e Patricia Reaney)