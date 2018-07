Apple e Google ainda não vão enfrentar ação coletiva por questão trabalhista Uma juíza nos Estados Unidos decidiu que uma ação judicial alegando uma ampla conspiração entre as empresas do Vale do Silício para não roubar funcionários umas das outras não pode continuar como uma ação coletiva por enquanto, mas deixou a porta aberta para que os trabalhadores eventualmente entrem com um processo em grupo.