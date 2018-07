Apple e Samsung se enfrentam em julgamento sobre patentes nos EUA

A Apple e a Samsung, as duas maiores fabricantes mundiais de bens eletrônicos de consumo, estão travando uma guerra judicial em todo o mundo, acusando uma à outra de violações de patentes enquanto disputam a supremacia no mercado mundial de aparelhos móveis, que cresce rapidamente.

A luta começou no ano passado, com um processo da Apple contra a Samsung no tribunal federal norte-americano de San Jose, Califórnia, no qual a companhia sul-coreana foi acusada de copiar o iPhone e o iPad. A Samsung abriu processos contra a rival em resposta.

Há muito em jogo, com a Samsung enfrentando a possível proibição de venda de seus celulares inteligentes e tablets Galaxy, e a Apple submetendo sua estratégia mundial de litígio de patentes a um teste decisivo.

A Apple vai tentar usar documentos da Samsung a fim de demonstrar que sua rival violou sabidamente os direitos de propriedade intelectual da fabricante do iPhone, enquanto a Samsung argumenta que a Apple está tentando sufocar a concorrência e manter preços "exorbitantes", de acordo com petições submetidas ao tribunal.

Provas serão apresentadas a um júri de 10 integrantes nas próximas quatro semanas, aos quais caberá chegar a uma decisão unânime quanto à vitória ou da Apple ou da Samsung em cada uma de suas alegações.

O fato de que os jurados virão do Vale do Silício, região em que a Apple é um ícone e grande empregadora, precisará ser levado em conta pela Samsung no processo de seleção de júri, disse James Dobson, antigo consultor de júri com a Empirical Creative.

"Embora o fato de que os jurados venham de um lugar onde a Apple é grande empregadora deva causar preocupação à Samsung", disse Dobson, "os jurados em geral querem fazer a coisa certa".

As coisas não estão bem para a Samsung no caso. A juíza federal Lucy Koh suspendeu as vendas do Galaxy Tab 10.1, conferindo grande vitória inicial à Apple. A ordem foi seguida pela suspensão do celular Galaxy Nexus. A Samsung está recorrendo das duas ordens.