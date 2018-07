Apple está em boas mãos com promoção para Jonathan Ive A demissão do veterano vice-presidente de software móvel da Apple pode ter sido surpresa, mas a equipe de competentes executivos liderada por Tim Cook e uma promoção para o chefe do departamento de design, Jonathan Ive, significam que a companhia continuará em boas mãos, disseram analistas nesta terça-feira.