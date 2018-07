Apple marca evento para 23/10; mercado espera novo iPad

O evento, marcado para 23 de outubro, vai ocorrer no California Theatre, em San Jose, afirma a Apple no convite que não revela detalhes, mas que sugere um produto menor ao trazer a frase: "Nós temos um pouco mais para mostrar para você."

Uma porta-voz da Apple se recusou a dar mais detalhes. Apesar disso, analistas em Wall Street dizem há meses que a Apple está planejando uma versão menor e menos cara do iPad para concorrer com dispositivos mais baratos.

Os lançamentos da Apple estão entre os eventos mais populares do calendário da indústria de tecnologia e são acompanhados por fãs, investidores, imprensa e executivos de empresas concorrentes.

A expectativa é de que o novo tablet tenha entre 7 e 8 polegadas. Analistas de Wall Street esperam que o preço será entre 199 e 299 dólares.

Um iPad menor vai competir diretamente com o Kindle Fire, da Amazon, e com o Nexus 7, do Google. Ambos possuem telas de 7 polegadas e custam 199 dólares.