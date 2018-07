Apple supera Google no mercado de smartphones dos EUA--pesquisa

A fatia da Apple no mercado dos EUA nas 12 semanas até 31 de outubro dobrou para 48,1 por cento ante o mesmo período de 201, e ficou próxima do recorde de 49,3 por cento no início de 2012.

A fatia do Android caiu de 63,3 para 46,7 por cento, de acordo com a pesquisa, mas o software continua a dominar mercados europeus importantes, com 74 por cento na Alemanha e 82 por cento na Espanha.

A participação do Android nos cinco maiores mercados europeus subiu a 64 por cento, ante 51 por cento há um ano, e a da Apple cresceu em 1 ponto percentual, para 21 por cento.

(Por Tarmo Virki)