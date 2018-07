Apple torna-se a empresa mais valiosa de todos os tempos

O papel da Apple foi negociado a 664,74 dólares, o que lhe deu um valor de mercado de 623,14 bilhões de dólares, acima do máximo anterior estabelecido pela Microsoft de 620,58 bilhões em 1999, no auge da bolha do setor de tecnologia, segundo dados fornecidos pela S&P Dow Jones Indices.

A Apple tem sido a maior companhia do mundo negociada em bolsa desde que superou a Exxon Mobil na primeira posição no ano passado, mas o movimento desta segunda-feira significa que a empresa agora entrou no livro como a companhia mais valiosa.

Ao fechamento das negociações, as ações da Apple precisam encerrar o pregão a 657,50 dólares para manter o recorde também no fechamento, segundo a S&P Dow Jones Indices. Às 15h01 (horário de Brasília), as ações eram negociadas a 662,42 dólares, alta de mais de 2 por cento.

As ações da empresa têm subido à medida que investidores se antecipam para o lancamento da quinta geração do smartphone iPhone, e possivelmente de uma versão menor de seu tablet iPad em setembro, assim como mais detalhes sobre os planos da companhia para uma Apple TV, segundo analistas da Bernstein Research.

(Por Edward Krudy)