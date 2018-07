Apple trabalha com NXP por tecnologia de pagamento por toque em novo iPhone, diz FT A Apple está trabalhando com a fabricante de chips holandesa NXP Semiconductors para acrescentar tecnologia de comunicação por campo de proximidade (mais conhecida pela sigla em inglês NFC) no próximo iPhone, o que permitiria a usuários de smartphones pagar por toque, segundo o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com os planos da Apple.