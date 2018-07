Apple vende 2 mi iPhones 5 e estabelece novo recorde

A Apple informou nesta segunda-feira que entregará a maior parte dos telefones pré-encomendados como planejado, mas acrescentou que muitos aparelhos ficarão disponíveis apenas em outubro. As entregas começam na sexta-feira.

Não é incomum que os produtos da Apple esgotem no primeiro dia. Em outubro do ano passado, a companhia contabilizou 1 milhão de pedidos do iPhone 4S nas primeiras 24 horas.

O crescimento nos pedidos antecipados pode significar um quarto trimestre forte para a companhia, já que o iPhone responde por cerca de metade da receita da Apple.

Dada a demanda pelo smartphone e a agressiva estratégia internacional da Apple, alguns analistas aumentaram suas expectativas de venda.

O analista de tecnologia da Canaccord Genuity Michael Walkley disse que agora espera que a Apple venda de 9 milhões a 10 milhões de iPhones 5 até o dia 29 de setembro, último dia do ano fiscal de 2012.

O analista da Baird Equity Research William Power estima que a empresa tenha reservado a venda de cerca de 5 milhões de iPhones 5 nos primeiros três dias. No ano passado, a companhia vendeu 4 milhões de iPhones 4S no período.

As ações da Apple exibiam alta de 1 por cento nesta segunda-feira, cotadas a 698,44 dólares.

