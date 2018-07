Apple vende recorde de 10 milhões de iPhones em 3 dias

A Apple afirmou que vendeu um recorde de 10 milhões de unidades do novo iPhone no primeiro fim de semana após o lançamento de novas versões do aparelho com telas maiores em 10 países, na sexta-feira.

Os celulares, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, receberam mais de 4 milhões de encomendas antecipadas em 12 de setembro, mais do que o dobro em relação às 2 milhões de reservas recebidas pelo modelo 5 no mesmo período, lançado há dois anos.

Analistas estimavam que as vendas do aparelho no primeiro fim de semana somariam 10 milhões de unidades do iPhone 6 e do iPhones Plus, com base nas encomendas antecipadas recebidas no primeiro dia.

No ano passado, a Apple vendeu 9 milhões de iPhones dos modelos 5S e 5C em 11 países, incluindo China, no primeiro fim de semana. As vendas dos novos modelos na China têm sido atrasadas por problemas regulatórios.

(Por Soham Chatterjee, em Bangalore, Índia)