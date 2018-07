Applied Material reduz projeção, com queda na demanda

A companhia calcula que seu faturamento anual fique abaixo da projeção anterior, de entre 9,1 bilhões e 9,5 bilhões de dólares, enquanto o lucro ajustado deve ficar abaixo da projeção anterior, de 85 centavos a 95 centavos de dólar por ação.

A companhia anunciou que a demanda em baixa poderia reduzir sua lucratividade anual em 15 a 20 centavos de dólar por ação em relação às estimativas anteriores.

O alerta da Applied Material veio um dia após a fabricante de chips Advanced Micro Devices reduzir suas projeções, mencionando vendas inferiores às esperadas na China e Europa.

A Applied Material também afirmou que sua receita no terceiro trimestre deve ficar perto da ponta mais baixa da projeção. A empresa havia calculado que as vendas no período cresceriam de zero a 10 por cento na base sequencial.

A empresa ajustou sua projeção de lucro por ação para entre 21 e 29 centavos de dólar.

As ações da Applied Material caíam em quase dois por cento, depois de uma queda que as levou a apenas 10,40 dólares nas transações de início de pregão da Nasdaq nesta terça-feira.

(Reportagem de Himank Sharma)