Apps de treinamento pessoal controlam sono e dieta

O aplicativo, chamado Larklife, reúne dados por meio de uma pulseira e oferece orientação personalizada, exibida pelo app em um celular inteligente. O programa consegue deduzir se o usuário não está dormindo o suficiente e se o estilo de vida dele é sedentário demais, de acordo com seus credores.

"É um sistema que opera de modo não intrusivo mas permite que você tenha um treinador físico, de produtividade e de sono trabalhando para ensinar a você o caminho mais fácil para melhorar a cada momento", disse Julia Hu, presidente-executiva da Lark e co-fundadora da Lark, empresa com sede na Califórnia.

Depois de uma noite de pouco sono, por exemplo, o app pode sugerir um desjejum com mais proteína, com base em pesquisas que afirmam que isso pode melhorar o foco mental de alguém que esteja sofrendo de falta de sono. Trinta minutos depois de uma sessão de exercícios, o app lembra ao usuário que deve beber alguma coisa, para se manter hidratado.

O software é parte do mercado de tecnologia "wearable", que deve dobrar de tamanho até 2014, de acordo com um relatório da Juniper Research. Os aparelhos desse tipo são usados no corpo do consumidor e muitos deles se conectam a apps de celulares inteligentes para exibir os dados que recolhem.

Há crescente oferta de apps e aparelhos de saúde e boa forma no mercado, entre os quais o Nike+ FuelBand, Fitbit e Jawbone UP, mas Hu diz que seu produto oferece orientação em tempo real e não tem por foco calcular calorias queimadas ou distância percorrida.

"Os dados têm grande importância como primeiro passo, mas a camada superior, que falta a todos os demais, é determinar o que esses dados querem dizer para o usuário", ela afirmou.

A maior parte das pessoas, acrescentou, não se interessa em reduzir seu tempo de percurso em 10 segundos, mas gostaria de perder alguns quilos, melhorar a produtividade e ter mais energia.

O app Larklife oferece suas orientações sem fio e em tempo real. "Quando estamos desenvolvendo bons hábitos, é importante ter reforço positivo em tempo real", disse Hu.