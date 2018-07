Apreendida falsificação de remédio para disfunção erétil

A Anvisa esclarece em comunicado na sua página na internet "que todas as unidades do produto Cialis 20mg, lote 2605, blister com dois comprimidos, que apresentam a inscrição validade 03-08-2015, serão apreendidas e inutilizadas".

De acordo com a agência, uma análise química da Polícia Federal sinalizou a presença da substância Sidenafila ao invés de Tadalafila, que é o princípio ativo do produto Cialis original.

Ainda segundo a Anvisa, o laboratório Eli Lilly do Brasil, fabricante do Cialis, informou que o lote de medicamentos falsificados não consta nos seus registros e não foi vendido no Brasil pela empresa.