Apreendida lancha com armas e munição no litoral de SP Uma lancha com cinco armas e munições foi apreendida hoje pela Capitania dos Portos em Bertioga, na Baixada Santista. As armas supostamente seriam usadas em assaltos a navios fundeados na barra do Porto de Santos. Os ocupantes da lancha fugiram e ninguém foi preso. A lancha foi vistoriada durante inspeção naval de rotina realizada pela Marinha na área de Monte Cabrão, no canal de Bertioga. De acordo com o Capitão dos Portos do Estado de São Paulo, Afrânio de Paiva Moreira Júnior, cinco homens pularam da embarcação e nadaram até a margem ao perceberem a aproximação do barco da Capitania, que realizaria verificação de documentos e materiais de salvamento. "Eles até deixaram a lancha ligada, o que dificultou a entrada do nosso pessoal, nadaram e fugiram em um Corsa que estava perto da margem", informou Moreira Júnior. Quatro navios foram assaltados na barra de Santos este ano, todos entre fevereiro e março. O comandante disse que a lancha, do tipo sem cobertura e com casco de alumínio, tinha também um estoque de munição. As armas eram "três escopetas calibre 12 milímetros, uma submetralhadora 9 milímetros e uma pistola de 40 milímetros". A Capitania dos Portos apreendeu a lancha e vai repassar a documentação à Polícia Federal, que investiga o caso. As armas já estão com a PF. Segundo o Capitão Moreira Júnior, as armas apreendidas hoje se assemelham às utilizadas nos assaltos aos navios, conforme as testemunhas desses crimes relataram em depoimento.