Apreendidas 5,7 toneladas de palmito clandestino A Polícia Militar apreendeu 5,7 toneladas de palmito industrializado clandestinamente nesta segunda-feira, em Salto de Pirapora, a 122 km de São Paulo. O produto, embalado em potes de vidro, estava numa casa que funcionava como fábrica clandestina, na zona rural do município. Três homens foram presos e dois veículos, apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, a maior parte do palmito é proveniente da palmeira juçara, cortada de forma ilegal em áreas de Mata Atlântica da região. O produto estava misturado ao palmito pupunha, espécie não nativa, proveniente de cultivos. O objetivo seria dar aparência de legalidade ao produto no mercado.