Apreendidas armas em barracão da Unidos do Peruche

O homem fugiu em uma moto, mas acabou deixando uma mochila para trás. Dentro dela, a Rota encontrou dois fuzis, três carregadores de fuzis e 62 munições de fuzil intactas. A Rota entrou no endereço denunciado e abordou outros indivíduos. Segundo a PM, eles disseram que o Welisson Silva Santos, conhecido como Wilsinho, era responsável pelo local, tanto que dormia em um cômodo acima do barracão.

Dentro do quarto, a Rota encontrou aproximadamente 200 gramas de cocaína e bicarbonato de sódio, que seria usado provavelmente para diluir a droga. Ainda foram achadas três granadas, duas de fabricação nacional e uma argentina. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi ao local e a denúncia foi apresentada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que não foi encontrado para falar sobre o caso.

Defesa

Segundo Marcos Oliveira, diretor executivo da Escola de Samba Unidos do Peruche, Wilsinho era um voluntário que trabalhava dentro do barracão da escola. Sua função era desmontar os carros e esculturas e vendê-las para escolas de samba menores. "A diretoria da escola repudia o ocorrido e a comunidade está muito triste com o que aconteceu", disse. "Como se não bastasse a queda do acesso ao grupo especial, agora mais isso." De acordo com Oliveira, a escola está aberta para colaborar com as investigações e esta preocupada com a veiculação do nome da agremiação com atos que não condizem com o samba.