A Polícia Civil apreendeu na noite de domingo, 4, duas toneladas de maconha na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. Um caminhão que levava a droga foi interceptado por policiais, que encontraram a maconha armazenada em caixas de ferro. Conforme a polícia, a droga seguiria para o Rio de Janeiro. O motorista do veículo foi preso em flagrante.