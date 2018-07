Apreendidas toneladas de peixes tirados do Rio Tietê Mais de duas toneladas de peixes de várias espécies capturadas no Rio Tietê foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental no final da noite de ontem, no município de Anhembi (SP). A apreensão ocorreu horas antes de ter início o defeso - um conjunto de restrições à pesca por causa da piracema, período de reprodução das espécies.