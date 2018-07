Apreendido adolescente suspeito de matar turista suíço A Polícia Civil de Ribeirão Branco, a 310 km de São Paulo, apreendeu nesta terça-feira um adolescente de 15 anos suspeito de participar do assalto que resultou na morte do turista suíço Max Kempf, domingo (15), na zona rural do município. O menor seria um dos três assaltantes que invadiram a propriedade para roubar. Kempf havia chegado no dia anterior para visitar um primo, dono da propriedade, e foi acordado pelos bandidos.