Apreendido menor acusado de assaltos violentos em SC

O adolescente foi abordado e apreendido pelos policiais enquanto se deslocava de Florianópolis ao bairro Forquilinhas, em São José. Contra ele, pesa a acusação de ter praticado cerca de dez roubos a residências, agindo sempre com violência contra as vítimas.

Durante declaração prestada na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o adolescente, que era considerado o mais violento do grupo, confessou que, além dos roubos, também teria participado de dois homicídios praticados no bairro Costeira do Pirajubaé.

Até o momento, cinco integrantes da quadrilha já foram identificados pela Polícia Civil. Além do adolescente, outras duas pessoas foram presas em janeiro deste ano: Luiz Felipe da Silva Chaves, vulgo "Pirulito" e Rodrigo Augusto de Sá, vulgo "Preá".