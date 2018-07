Apreendido menor acusado de atropelamento na Bahia

Atendendo despacho do juiz auxiliar da Vara Crime de Juazeiro (BA), 508 quilômetros ao norte de Salvador, Cláudio Pantoja, a polícia local apreendeu, na tarde desta terça-feira, o adolescente de 14 anos que, ao dirigir um carro, atropelou três crianças que brincavam na calçada, causando a morte de uma delas. De acordo com o juiz, a sentença foi baseada no "dolo eventual" do ato do jovem. Ele foi levado para uma cela da Delegacia de Juazeiro, onde, de acordo com o delegado Charles Leão, ficará separado dos outros presos até que preste depoimento ao Ministério Público e à Justiça. Depois, deve ser encaminhado à Casa de Acolhimento de Feira de Santana, 110 quilômetros a oeste da capital baiana. O dono do veículo usado pelo adolescente, Luiz Edvaldo da Silva, prestou depoimento ao delegado e confirmou que não sabia que o adolescente havia dirigido seu carro - que, de acordo com ele, havia sido emprestado para o pai do jovem, seu amigo. Segundo Silva, o acidente ocorreu depois que o pai do adolescente pediu para que ele lavasse o veículo. O corpo da garota que morreu foi enterrado nesta manhã, em Petrolina (PE), cidade em que moram seus avós. Bastante emocionados, os familiares da menina clamaram por justiça. "Um rapaz de 14 anos já sabe o que é certo e o que é errado", diz o avô da criança, Adão de Souza. "Ele precisa ser punido". As duas outras crianças atingidas pelo carro sofreram ferimentos leves e já tiveram alta do hospital.