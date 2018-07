Apreendidos 14 mil CDs e DVDs piratas no litoral de SP Um total de 14 mil CDs e DVDs pirateados foi apreendido na tarde de hoje numa casa no bairro do Tinga, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O flagrante foi feito depois de uma denúncia anônima. "Perseguimos este tipo de crime, que não é fácil de combater", afirmou o delegado responsável pelo flagrante, Fábio Luiz Virgili Machado. Segundo o policia, a dona de casa M.R.G, de 44 anos, - que teve a identidade preservada -, estava na residência no momento. Os CDs e DVDs não eram confeccionados na moradia, que servia apenas como ponto de distribuição para as quatro cidades do litoral norte. "Agora, com esse grande público aqui no litoral, as vendas aumentam muito; por isso, essa grande quantidade", justificou Luiz. M.R.G. não reagiu. Os 14 mil CDs e DVDs passarão por uma perícia técnica e serão enviados ao depósito da Receita Federal, onde serão destruídos. Ela ficará detida na Cadeia Feminina de Ubatuba (SP) e responderá pelo crime de violação dos direitos autorais.