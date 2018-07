Apreendidos 75 mil produtos ilegais no centro de SP A Prefeitura de São Paulo apreendeu nesta semana 75 mil produtos irregulares, durante uma operação de combate à pirataria, contrabando e sonegação fiscal que está em andamento na região da Feirinha da Madrugada, no Brás, no centro da cidade. A ação foi iniciada na madrugada de terça-feira. Entre as mercadorias estão tênis e bolsas.