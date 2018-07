Apreendidos 836kg de carne vencida em universidade do PR A Vigilância Sanitária de Maringá, no norte do Paraná, apreendeu, ontem à tarde, pouco mais de 836 quilos de carne com data de validade vencida acondicionada em uma câmara fria do restaurante da Universidade Estadual de Maringá (UEM). "Ela tem características que indicam claramente que não pode ser consumida", disse o veterinário da Vigilância Sanitária, Eduardo Alcântara Ribeiro.