Apreendidos adolescentes que mataram taxista no Rio

A vítima morreu por espancamento e com sinais de ter sido asfixiado pela alça de uma mochila, de acordo com informações preliminares da PM. O taxista tinha marcas de mordidas e espancamento por diversos objetos, como o aparelho GPS do veículo. O corpo do motorista foi encontrado ao lado dos estudantes, no banco traseiro do taxi. Os adolescentes estavam com as roupas sujas de sangue e na mochila de um deles foram encontradas duas cápsulas de cocaína.

Por volta das 20h, o veículo foi abordado após seguranças da concessionária que administra a via expressa terem notado que o taxi havia parado por muito tempo na pista. Eles acionaram o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE). De acordo com a Polícia, os jovens embarcaram no taxi na região da rodoviária do Rio e seguiriam para a casa de um amigo, na Cidade de Deus, próximo ao local onde o carro foi encontrado.

Em depoimento, o jovem afirmou que, durante o trajeto, pediu ao motorista que encostasse o veículo para que ele pudesse urinar. Ao descer do carro, ele teria visto o taxista abusar sexualmente da amiga. Segundo a versão do acusado, os dois adolescentes teriam entrado em confronto com o taxista, que morreu no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca), no centro do Rio.