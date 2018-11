Apreendidos caminhões que despejavam entulho na PB Uma equipe de agentes ambientais do Ibama apreendeu quatro caminhões que despejavam entulho em uma área de mata atlântica no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Os veículos foram flagrados na tarde de segunda-feira, 5. As multas aplicadas aos proprietários dos caminhões somaram R$ 40 mil. Os veículos com a carga de entulho foram levados ao pátio da superintendência do órgão ambiental.