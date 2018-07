Apreendidos celulares e armas em presídio de Manaus A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas (Sejus) informou sobre a apreensão de material durante uma revista de rotina na segunda-feira no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na zona norte de Manaus. A operação foi feita em parceria com o Comando Especializado da Polícia Militar do Amazonas.