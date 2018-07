Apreendidos cerca de 50 mil maços de cigarros no PR Cerca de 50 mil maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente em território nacional, foram apreendidos na terça-feira, 28, no Lago de Itaipu, no Paraná. O barco carregado com a mercadoria e dois veículos utilizados no transporte terrestre também foram recolhidos.