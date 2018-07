Apreendidos produtos ilegais no Shopping 25 de Março Cerca de 12 mil produtos ilegais foram apreendidos ontem durante operação do Gabinete de Segurança e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana no Shopping 25 de Março, na região central de São Paulo. Foram vistoriadas 26 lojas onde foram apreendidos mais de 12 mil produtos falsificados e ilegais, predominando relógios, vestuários, eletrônicos, bolsas e tênis.