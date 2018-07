Apreensão de 269 quilos de cocaína viram 10 em SP

A prisão dos cinco havia ocorrido no dia 27 de novembro de 2009 e foi anunciada com alarde pela Polícia Civil. Os 273 tijolos da suposta cocaína foram colocados sobre a mesa para uma coletiva de imprensa em que investigadores anunciaram o sucesso da operação que prendeu a quadrilha no km 62 da Rodovia Castelo Branco, em Itu, no interior de São Paulo. No inquérito, policiais disseram que a operação demandou três meses de serviços da inteligência do Denarc.

O delegado Maurício Del Trono Grosche, titular da 1.ª Delegacia de Apoio ao Interior do Denarc, responsável pelo flagrante e pela investigação, explicou que os traficantes traziam a droga da Colômbia em pequenas quantidades. A operação de inteligência foi chefiada pelo investigador Ismar José da Cruz, que se passou por comprador da mercadoria, levando os colombianos e brasileiros ao local do flagrante.

Um ano antes, Cruz havia sido preso com outros quatro policiais civis sob suspeita de desviar drogas em outra ocorrência - de 2003. Na época, Cruz e os outros policiais foram acusados de substituir parte dos 327 quilos de cocaína apreendidos por outras substâncias, prática conhecida na polícia como "fazer o vira". A droga desviada teria sido revendida. Ele e os demais acusados acabaram inocentados no processo por falta de provas.

Na apreensão de 2009, o exame feito pelo IC, além de mostrar a impureza do material guardado pelos policiais, apontou que os tijolos de cocaína, mostrados nas fotografias tiradas logo depois da apreensão, haviam se transformado. "A droga veio para cá em forma de pó, não sob a forma de tijolos (prensada)", escreveram os peritos. A informação de que a droga era, na realidade, um volume gigantesco de talco e mármore surpreendeu envolvidos no processo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.