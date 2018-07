Apreensão de CDs falsificados cresce 125% em junho

A cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, também se destaca isoladamente pelo total de 98,2 mil apreensões no período. No Estado do Rio de Janeiro, foram registradas 31,5 mil apreensões. "Minas e Rio concentram a capturas porque têm delegacias especializadas nesse tipo de crime. Isso traz um diferencial importante ao trabalho desenvolvido", explicou Antônio Eduardo Mendes, coordenador do Grupo de Defesa da Propriedade Intelectual da Abes. Já Foz do Iguaçu é um dos principais pontos de entrada de itens falsificados no País, o que explica o trabalho intenso da polícia na região.

Empresas

Também foi registrado aumento no número de notificações enviadas a empresas devido ao uso de softwares ilegais. No mês de junho foram enviadas 668 notificações para corporações, 112% a mais que em maio. Além disso, as associações receberam 351 denúncias, por e-mail e telefone, e iniciaram 29 ações judiciais.

Em junho, também foram retirados do ar 31 sites na internet que comercializavam CDs falsificados, além de 1,6 mil anúncios destinados à mesma finalidade, total 33% acima do registrado no mês anterior.