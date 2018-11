Apreensão de droga é recorde no aeroporto de Guarulhos O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, terminará 2010 com o maior volume de cocaína apreendido nesta década. Entre janeiro e novembro, agentes da Polícia Federal (PF) impediram o transporte de 1.728 quilos da droga, mais de 45% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O total de "mulas" presas, entretanto, recuou de 439 para 319. Ou seja: menos pessoas estão tentando sair do País com mais droga.