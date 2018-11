Apreensão de marfim bate recorde em 2011

"Uma estimativa conservadora do peso do marfim reunido nas 13 grandes apreensões de 2011 coloca a cifra em mais de 23 toneladas, o que provavelmente representa cerca de 2,5 mil elefantes", disse a entidade. Tom Milliken, diretor na Traffic, afirmou que esse foi o ano com mais apreensões grandes desde que ele iniciou esse trabalho, há mais de duas décadas.

Ele disse que a caça e o comércio ilegais são consequências do aumento de investimentos chineses nos setores mineral e energético da África. "Chegamos a um ponto na história da África em que há mais cidadãos asiáticos no continente do que nunca. Eles têm contatos com o mercado final e agora estão na fonte, na África", explicou Milliken. Além da China, o outro grande mercado para o marfim é a Tailândia.

Milliken disse que parte do marfim comercializado ilegalmente na Ásia pode ter saído de estoques pertencentes a governos africanos, armazenados em decorrência de apreensões anteriores. Mas também há dados que indicam um aumento na matança de elefantes, o que parece ser especialmente grave na República Democrática do Congo.

O especialista acrescentou que também há elefantes sendo caçados no Zimbábue, Zâmbia, norte de Moçambique, Tanzânia e Quênia. Uma proibição global do comércio de marfim, adotada em 1989, foi crucial para conter o abate dos elefantes em países como o Quênia. Desde então, eventualmente são autorizados leilões do marfim estocado por governos africanos.