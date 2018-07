Apreensões de cocaína crescem no País, diz ONU A Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE), órgão ligado às Nações Unidas, divulgou hoje seu relatório anual com uma radiografia sobre as drogas pelo mundo. No Brasil, a entidade registrou um aumento nas apreensões de cocaína e redução nas de maconha.