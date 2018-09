Apreensões de crack e cocaína crescem no Rio O número de apreensões de crack aumentou 5,4 % no primeiro semestre de 2010 comparado ao mesmo período do ano passado no Estado do Rio de Janeiro - o índice passou de 11,8 % para 17,2 % do total de drogas apreendidas. O dado faz parte do Balanço das Incidências Criminais e Administrativas no Estado do Rio de Janeiro, realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública, divulgado hoje.