Apreensões em Foz do Iguaçu sobem 16% em janeiro A Receita Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, divulgou hoje o balanço das apreensões realizadas no primeiro mês do ano na região de fronteira com Paraguai e Argentina. Os volumes totalizaram pouco mais de US$ 8 milhões, o que significa aumento de 16% em relação a janeiro de 2010. O maior valor ficou com os eletrônicos, pouco mais de US$ 2,6 milhões, aumento de 68% comparado com o mesmo período do ano passado.