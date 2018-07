Aprendendo a ser adulto, com jeitinho brasileiro

Quando estreou na Broadway em 2006, o musical O Despertar da Primavera parecia fadado ao fracasso - afinal, um espetáculo altamente conceitual, com visual punk e baseado em canções pop, e ainda interpretado por um elenco jovem e desconhecido que tratava de temas polêmicos como suicídio e homossexualismo entre adolescentes, tudo parecia, enfim, um indigesto coquetel. Não foi o que aconteceu: na entrega do prêmio Tony (o Oscar do teatro americano), o musical faturou oito das 11 categorias para as quais foi indicado.

"Assistimos à segunda preview, antes mesmo de as críticas serem publicadas, e era possível sentir a comoção na plateia, o "novo" sendo descortinado na nossa frente", contam os encenadores Claudio Botelho e Charles Möeller que, entusiasmados, conseguiram os direitos para a montagem nacional, que estreia hoje no Teatro Sérgio Cardoso.

Mais que os direitos, Botelho e Möeller conquistaram um privilégio, pois a versão brasileira de O Despertar da Primavera é a primeira fora dos Estados Unidos a não ser uma cópia do original. "Só nos interessa trabalhar com liberdade total e, graças à boa lábia de nossos produtores e - por que não? - de um certo prestígio que conquistamos depois do sucesso de nossas releituras de outros musicais da Broadway, recebemos a autorização para fazer o "nosso" Despertar."

A história foi inspirada na peça escrita pelo alemão Frank Wedekind (1864-1918) que, acusada de incitar os jovens ao suicídio e à prostituição, foi proibida tão logo publicada, em 1891. Depois de uma atribulada carreira (em 1906, também foi censurada uma montagem alemã que contava com Peter Lorre), a peça só foi inteiramente encenada em 1974, na Inglaterra.

Sucesso absoluto (o psicanalista Jacques Lacan chegou a afirmar que Wedekind antecipa Freud), o texto logo inspirou os americanos Steven Sater e Duncan Sheik a transformá-lo em musical. A essência foi mantida: na Alemanha do final do século 19, Melchior Gabor e Wendla vivem uma história de amor que se confunde com o despertar do desejo de conhecer o sexo. A história deles se cruza com a de outros jovens, como o trágico Moritz e a libertária Ilse. "São adolescentes com coragem de enfrentar as barreiras morais da época", conta Möeller que, para preservar a essência do original, promoveu, ao lado de Botelho, uma seleção de jovens atores.

Afinal, era essencial que os papéis fossem vividos por rostos pouco conhecidos, entre 16 e 26 anos. Com isso, a dupla promoveu uma criteriosa escolha no Rio, onde o musical estreou no ano passado e cumpriu temporada de enorme sucesso. "Pedimos aos pais que assinassem autorização para que os filhos menores de idade pudessem participar de cenas que tratam de assuntos delicados", conta Botelho.

E a versão da dupla traz algumas diferenças em relação ao que é apresentado na Broadway. "No original, as músicas são apresentadas como um grande show. Na hora em que cantam, os personagens se transformam em ídolos de rock, com o microfone nas mãos", conta Möeller. "Entendemos as canções como as projeções do pensamento dos adolescentes. Em nossa versão, tudo acontece apenas na cabeça deles. Não é o que eles estão vivendo, mas o que gostariam de expressar."

Assim, a dramaticidade é valorizada, o que exige mais de um elenco. E, entre tantos atores afiados, destaca-se Rodrigo Pandolfo que, aos 25 anos, coleciona com sua interpretação de Moritz a segunda indicação para o Prêmio Shell na versão carioca.

Não se trata de um exagero - em cena, Pandolfo transmite com precisão e delicadeza o espírito atormentado de Moritz, rapaz que, infeliz com o que desenha ser o seu destino, decide dar cabo da vida. "É um personagem pesado em sua essência, mas isso só se percebe à medida que a história prossegue", conta o ator, que introduziu pequenos detalhes à caracterização da timidez do personagem - como um leve encolhimento de ombros e, principalmente, o entortar do pé direito.

O crescimento de emoções prepara, na verdade, para a principal cena do musical: a do suicídio de Moritz. E, para manter a espontaneidade da interpretação, Pandolfo não segue à risca um desenho único de atuação, o que seria mais seguro. "Prefiro me atirar de cabeça a cada apresentação, me inspirando com o momento. Por conta disso, reajo de forma diferente a cada dia", diz o ator, que já encerrou a cena chorando, gritando, gemendo e até com uma surpreendente passividade. É na busca de tal verdade que se empenhou a direção de Möeller e Botelho. "Lidamos com um elenco que está realmente despertando, é o momento do florescimento deles", observa Möeller. "Algumas cenas mexem com eles, mas queria justamente desmitificar os tabus. Não posso tratar esse material se tiver qualquer pudor."

Serviço

O Despertar da Primavera. 120 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso (856 lug.). Rua Rui Barbosa, 153, 3288-0136. 5.ª, 21 h; 6.ª, 21h30; dom., 18 h. R$ 50/R$ 60. Até 2/5