Aprendendo com as melhores

A dez dias das provas do Enem, ainda dá para aprender alguma coisa? Para os professores, não é a melhor hora para encher a cabeça com novas informações. Mas, embora ficar tranquilo seja fundamental, existem dicas úteis nesta reta final.

Para orientar o vestibulando, o Estadão.edu ouviu professores e coordenadores de cinco escolas paulistanas que se destacaram no Enem de 2009: os colégios Batista Brasileiro, Integrado Objetivo, Vértice, Móbile e Instituto Federal de São Paulo. Em cada uma das quatro áreas avaliadas pelo exame, além da redação, destacamos três pontos que merecem a atenção dos candidatos.

Perfil. A recomendação básica é ter sempre em mente a principal característica do exame, que não cobra conteúdos específicos e valoriza a habilidade de ler e interpretar textos.

"Rever os grandes tópicos de cada disciplina é o mais indicado", afirma a coordenadora do Móbile, Glória Martini. "Na hora da prova, leia atentamente os textos, tabelase gráficos." Para a professora de português do Batista Brasileiro Vera Almeida, estar atualizado ajuda. "O Enem usa assuntos do cotidiano para formular as questões."

LEIA COM CUIDADO

Além de português, literatura, artes e educação física, uma língua estrangeira (inglês ou espanhol) será cobrada

É importante conhecer as produções artísticas mais marcantes de um determinado período histórico

É mais fácil aprender as estruturas da língua lendo bons textos do que

estudando apenas a gramática

Leia com cuidado textos e enunciados antes de marcar a resposta

SEM CÁLCULO COMPLICADO

Química, física e biologia podem ser abordadas numa única questão; a prova reforça traço interdisciplinar do Enem

Fique atento às questões ambientais, principalmente o efeito estufa

Os conceitos de células-tronco, DNA recombinante e assuntos ligados à

biotecnologia costumam cair na prova

Memorize as principais fórmulas da física e as características dos compostos químicos; não devem ser cobrados cálculos complicados

GEOPOLÍTICA E SOCIEDADE

Reúne história, geografia, filosofia e sociologia. Sua principal característica é abordar temas de geopolítica e sociais

Lembre-se dos conflitos no Oriente Médio, principalmente do posicionamento do Irã na questão nuclear e da política dos EUA na presidência de Barack Obama

Revise movimentos sociais ocorridos há cem anos, em 1910, como a Revolução Mexicana e, no Brasil, a Revolta da Chibata

Atenção a questões como a construção da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu

CONTEXTO

Temas de redação costumam sair das páginas dos jornais, por isso ajuda estar atento aos assuntos da atualidade

Para escrever bem, é preciso, antes, ler bem: comece com jornais e revistas

Bons textos reúnem ideias e argumentos. Organize tudo numa redação com introdução, desenvolvimento e conclusão

O tema deve ser apresentado na forma de uma situação-problema e exigirá do candidato possíveis sugestões de solução

INTERPRETANDO GRÁFICOS

Os conhecimentos geométricos são bastante explorados nesta prova, que apresenta várias situações-problema para resolução baseada menos em fórmulas e mais em conceitos

É indispensável saber ler e interpretar gráficos, tabelas e mapas para resolver questões práticas

Cobrará regra de três, porcentagem e juros

Em trigonometria, a abordagem deverá ser em situações que envolvam o triângulo retângulo, mescladas com tópicos de topografia e geografia