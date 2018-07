''Aprendi que não dá para planejar a longo prazo''

O que significou essa conquista?

Foi muito bacana. Quando passei pela cirurgia no joelho direito, no ano passado, dei prioridade ao título mundial. Iria me dedicar 100% para atingir aquele objetivo. Era um sonho, que a gente nunca sabe se vai realizar ou não. Pouco a pouco ele foi se desenhando, se transformando em realidade. Foi uma vitória pessoal. Foi uma vitória da vida. Estou muito feliz. Foi o título mais especial da minha carreira.

Já superou o trauma da contusão?

Aquilo faz parte do passado e o passado não tem volta. Não falo mais sobre isso, porque já passou. Estou numa boa e de bem com a vida, graças a Deus. Foi um período duro, sofrido e aprendi à beça. No fim, felizmente, deu tudo certo e dei a volta por cima.

Ainda mais batendo um recorde mundial: nunca uma dupla havia vencido oito etapas de um Circuito Mundial numa temporada.

Pois é. Em abril, falaria para você que se eu ganhasse uma etapa já seria ótimo. Estaria feliz. Mas o que aconteceu foi e é inexplicável. Recebi muito mais do que pedi a Deus. Foi bacana. As conquistas foram suadas e cada uma teve um sabor diferente.

Só falta conquistar uma medalha olímpica, hein?

Sonho com isso, lógico, não vou mentir. Mas não quero planejar nada a longo prazo. Aprendi isso com a contusão que sofri no ano passado. Penso agora passo a passo, jogo a jogo, torneio a torneio. Se eu fizer por onde, estarei lá. E estando lá farei meu melhor para representar bem o Brasil e conquistar uma medalha.

A Larissa disse que, se você não tivesse se machucado, a dupla brigaria pelo ouro nos Jogos de Pequim. O que acha?

Não tem como falar isso. Talvez poderíamos trazer uma medalha, mas não sei se a de ouro. A Talita e a Renata passaram perto de conquistar uma medalha em Pequim (ficaram em quarto lugar).