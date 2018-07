Apresentada réplica de último dinossauro achado no País Foi apresentada hoje no Rio a réplica científica do que seria o último dinossauro já encontrado no Brasil. Batizado de Uberabatitan ribeiroe, ele foi descoberto em 2004 às margens da rodovia BR-050, na área rural de Uberaba (MG). No local foram encontrados 198 ossos identificados como tendo pertencido a três indivíduos dessa mesma espécie. Segundo o paleontólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Ismar de Souza Carvalho, o dinossauro tinha entre tinha de 12 a 20 metros e pesava de 12 a 16 toneladas. A importância da descoberta está no fato de este ser o titanosauro que teve o maior número de ossos já encontrado no Brasil e no período em que ele viveu: entre o cretáceo e o terciário. "As pistas sobre o ambiente de vida e de morte talvez sejam um achado geológico mais relevante do que o próprio dinossauro", disse Carvalho, acrescentando que, em sua opinião, "grandes mudanças no cenário ecológico podem ter causado a extinção dos dinossauros". Segundo o pesquisador, no local das escavações há indícios de que o período em que esses animais viveram foi caracterizado pela alternância de grandes períodos de seca e chuvas torrenciais.