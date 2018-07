Apresentador britânico Savile abusou de centenas por seis décadas, diz polícia

O relatório afirma que Savile realizava as agressões no prédio da BBC e em hospitais onde fazia trabalho voluntário. Entre suas vítimas, 73 por cento tinham menos de 18 anos e 82 por cento eram mulheres. A mais velha tinha 47 anos e a mais nova, apenas 8.

"As marcas das agressões de Savile eram vastas, predatórias e oportunistas", disse o comandante Peter Spindler a repórteres.

Savile, uma das maiores estrelas da BBC dos anos 1970 e 1980, recebeu o título de cavaleiro da rainha Elizabeth por seu trabalho de caridade.

Detetives iniciaram uma investigação três meses atrás após acusações sobre o comportamento abusivo de Savile feitas em um documentário de TV.

O relatório desta sexta-feira diz que ele cometeu 214 transgressões criminais, incluindo 34 estupros ou agressões com penetração, por todo o país.

Sua primeira ocorrência foi em 1955, em Manchester, no norte da Inglaterra, e o último foi em 2009, segundo o relatório.

"Agora está claro que Savile estava se escondendo em plena vista e usando de sua projeção de celebridade e atividades beneficentes para ganhar acesso ilimitado a pessoas vulneráveis ao longo de seis décadas", disse o documento da investigação.

As revelações sobre Savile lançaram a BBC em semanas de turbulência e levaram à renúncia do diretor-geral da emissora pública depois de apenas 54 dias no cargo.

