Apresentador da BBC põe à prova avião movido a pedais

O apresentador da BBC Jem Stansfield ajudou a desenhar um avião movido pelo esforço humano, que ele mesmo colocou à prova.

Depois de uma tentativa fracassada de colocar o avião no ar, Jem consegue voar, ainda que por apenas alguns segundos.

O avião com pedais é um dos projetos desenvolvidos pelo programa da BBC chamado Bang Goes the Theory, dedicado a comprovar descobertas e princípios científicos.