Apresentador Nelson Rubens atropela homem em SP

De acordo com testemunhas, em meio ao trânsito congestionado, por volta das 19 horas, Rubens tentou passar um automóvel que estava parado à frente. Depois de machucar Silva, ele teria tentado fugir, mas foi barrado por testemunhas no local. A versão de Rubens é outra: ele diz que uma carro parou bruscamente, e ele precisou desviar na contramão para tentar evitar um acidente. No meio disso, Rubens não teria visto a vítima, que estava com um guarda-chuva. O jornalista e apresentador de televisão afirmou à polícia que não tentou fugir e aguardou o resgate.

O caso foi parar no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Silva ainda seria submetido a exames no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a ocorrência foi classificada como lesão corporal leve e por isso o ferido, se quiser, terá seis meses para entrar com uma representação contra Rubens. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano.