Apresentador suspeito de pedofilia visitava hospitais à noite com meninas

LONDRES - O apresentador de TV e rádio da BBC Jimmy Savile, suspeito de uma série de crimes sexuais, recebia regularmente a chave de um hospital na cidade de Leeds, na Grã-Bretanha, onde fazia visitas noturnas acompanhado de meninas adolescentes. Terry Pratt, o então porteiro da Enfermaria Geral de Leeds durante a década de 80, conta que Savile costumava chegar ao hospital de madrugada e levar as meninas para a acomodação das enfermeiras, deixando o local antes do amanhecer.

Savile, que ganhou fama na década de 1960, era conhecido da equipe do hospital havia vários anos devido às suas atividades como voluntário e angariador de fundos. Pratt conta que começou a desconfiar quando o astro de TV passou a chegar no meio da noite com jovens que pareciam "fãs deslumbradas'' e ''ingênuas''. Segundo ele, Savile fazia estas visitas várias vezes ao mês com meninas diferentes.

De acordo com o antigo porteiro, Savile pedia a chave da acomodação das enfermeiras, ao chegar lá por volta de 1h ou 2h da madrugada, passava algumas horas no quarto e devolvia a chave por volta das 5h. ''Ele ia até o sujeito da recepção que lhe dizia: 'Eis aqui a chave, Jim, não deixe de me devolver'. Ele pegava a chave e se dirigia ao quarto das enfermeiras com as meninas'', conta Pratt. O hospital de Leeds disse, por meio de um comunicado oficial, que ''continua chocado com cada nova denúncia'' e que está ajudando a polícia em sua investigação.

A polícia investiga ainda se Savile teria abusado sexualmente de menores de idade em três hospitais para os quais ele angariou fundos. No início deste mês, Steven George, um ex-paciente de outra instituição, o Hospital de Broadmor, relatou que Savile tinha a chave do hospital e chegou até a receber o seu próprio quarto durante a década de 70. George, que era conhecido como Alison Pink na época, e que realizou uma operação de sexo posteriormente, disse que Savile era tratado como membro da equipe e que ele ''literalmente controlava o local''. Ele conta ainda ter sido abusado pelo apresentador na época, mas afirma que não contou para ninguém porque temeu que ninguém acreditasse.

A BBC abriu na segunda-feira, 29, um inquérito interno sobre a cultura e as práticas da corporação na época em que Savile realizou suposts delitos sexuais. Um outro inquérito da BBC está investigando a decisão de deixar de exibir uma edição do programa jornalístico Newsnight sobre acusações contra Savile.

Morto no ano passado aos 84 anos, Savile é uma lenda da TV e do rádio na Grã-Bretanha. Ele angariou uma legião de fãs à frente de programas que se converteram em atrações de grande êxito na TV britânica, como Jim'll Fix It e Top of The Pops. Ele chegou a ser condecorado pela rainha Elizabeth 2 por suas atividades beneficentes, como maratonas que realizava por todo o país, para angariar fundos para hospitais e entidades assistenciais. A polícia suspeita que ele teria abusado sexualmente de até 300 meninas e meninos.

